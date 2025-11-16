« Wonder Woman 1984 » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (16 novembre)



« Wonder Woman 1984 » au programme TV de ce dimanche 16 novembre 2025 – TF1 rediffuse le film « Wonder Woman 1984 » ce dimanche soir. Un film DC Comics réalisé par Patty Jenkins avec Gal Gadot dans le rôle principal.





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de TF1+.







« Wonder Woman 1984 » : l’histoire

Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, Diana Prince vit parmi les humains, même s’il lui arrive encore d’endosser l’identité de Wonder Woman. En 1984, alors qu’elle travaille au sein du Smithsonian Institution à Washington D.C., elle fait la connaissance de la Dr Barbara Minerva, une géologue réservée et peu sûre d’elle. Le FBI sollicite Barbara pour analyser des antiquités dérobées lors d’un cambriolage, parmi lesquelles se trouve une pierre mystérieuse qui éveille l’intérêt de Maxwell Lord, un entrepreneur aux finances vacillantes.

Le casting

Avec : Gal Gadot (Diana), Chris Pine (Steve Trevor), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah), Pedro Pascal (Maxwell Lord)



« Wonder Woman » : bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film.