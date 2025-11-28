Star Academy du 28 novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 28 novembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de jeudi des académiciens au château.











Publicité





Cours surprise pour les élèves : de la danse classique avec Guillaume Diop, danseur étoile à l’Opéra de Paris ! On peut dire qu’ils ne s’y attendaient pas du tout. Bastiaan, qui adore ça et rêvait de devenir danseur étoile, est ravi. Après le cours, il leur fait une démonstration.

Place ensuite au cours de chant avec Sofia. Et les élèves découvrent ensuite le tableau des évaluations en salle de danse. Théo P. et Anouk sont premiers, suivis par Ambre et Sarah, Victor et Léa, Mélissa et Bastiaan, Théo L. et Lily, et Jeanne et Léo.

Victor peine à encaisser les remarques des profs. Sarah et Bastiaan essaient de le réconforter et l’encourager.



Publicité





Sarah et Bastiaan se lancent dans la réalisation d’un milk-shake alors que Théo P. reçoit un appel de Jonathan. Il lui annonce qu’il va aller répéter son tableau chanté / dansé directement sur le plateau du prime. Il lui annonce quelque chose d’inédit à la Star Ac !

Léo appelle sa mère, ils sont restés sur une incompréhension la veille et elle s’excuse. Léo est rassuré.

Victor retrouve Fanny pour répéter, elle remarque qu’il est mal. Il avoue que les commentaires des profs pour les évaluations qui ont du mal à passer. Elle prend le temps et lui fait prendre du recul, elle l’encourage à fendre sa carapace pour avancer. Victor se sent mieux après leur discussion, il la remercie.

Théo P. retrouve Jonathan sur le plateau du prime. Il va devoir chanter en l’air et c’est clairement pas facile !

Au château, Mélissa découvre un colis devant la porte, en provenance de Bigflo & Oli. Il s’agit de la Nintendo Switch 2 avec Mario Kart, et des invitations pour le Rose Festival à Toulouse !

Quand Théo P. rentre au château, il découvre les cadeaux et leur parle de son tableau. Tout le monde l’encourage.

Lily appelle son père, elle a un coup de mou mais il la réconforte et l’encourage à ne rien lâcher. Et tout le monde s’installe dans le salon pour jouer à la console.

Sondage nominations semaine 6

Quel binôme doit rester au château ? Jeanne et Léo Lily et Théo L. Résultats Vote

Star Academy, le replay de la quotidienne du 28 novembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.