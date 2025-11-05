Les Cinquante du 5 novembre : qui va perdre le 1er jeu éliminatoire ? Réponse (résumé, spoiler + replay épisode 58)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 58 du mercredi 5 novembre 2025 – C’est parti pour l’épisode 58 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve en salle de cérémonie pour la suite du verdict.











Après que Simon ait choisi d’éliminer Solène, Robin décide de sortir Neymar. Et à la surprise générale, Kelly trahit son alliance en sauvant Laura L. ! Laura M. est éliminée !

Laura M. est furieuse et déçue, elle se sent trahie. Simon, Robin, Kelly et Laura L. sont donc les finalistes de cette saison des Cinquante. Le Lion leur annonce qu’il n’y aura plus de votes mais deux jeux, qui seront des morts subites !

Simon et Robin retrouvent Laura M, en pleurs dans sa chambre du château. Ils promettent de la venger ! Kelly dit au revoir à Neymar et lui dit qu’elle a honte vis à vis de Laura M. Elle sait qu’elle va passer pour une grosse traitre… Dehors, Laura M. lui demande des explications. Kelly lui explique qu’elle craignait d’être sacrifiée ensuite mais Laura lui rappelle qu’il n’y a plus aucune cérémonie ensuite.



Les éliminés quittent définitivement le château. Et comme toujours, Robin fait une crise. Laura L. prend la défense de Kelly.

Le Lion organise un banquet pour les finalistes. Ils décident de calmer le jeu et trinquent tous ensemble. Le Lion annonce qu’actuellement, la cagnotte s’élève à 21700 euros. Et ils reçoivent des messages vidéos des anciens candidats.

SPOILER qui va perdre le premier jeu éliminatoire ?

Dans l’épisode de demain, place au premier jeu éliminatoire de la finale. Et c’est Robin qui est éliminé !

Les Cinquante, le replay du 5 novembre

Si vous avez manqué l’épisode 58 ce mercredi 5 novembre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 6 novembre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 59.