Star Academy : écartée du prime des anciens, Léa Haddad sort du silence !

Léa Haddad, finaliste de la Star Academy 2022, ne participera finalement pas au prime événement des anciens, diffusé ce vendredi 14 novembre sur TF1. Dans une story publiée sur Instagram et alors que sa venue était au coeur des rumeurs, la chanteuse a exprimé sa déception et son incompréhension face à cette décision.











« Non, je ne serai pas présente sur le prime malgré tout ce que j’ai pu voir sur les réseaux. J’adore la Star Ac et j’ai toujours respecté TF1, mais je ne comprends sincèrement pas pourquoi j’ai été mise de côté. Je pensais pourtant être en super bonne relation avec la production. »

Léa assure ne pas comprendre cette mise à l’écart, qu’elle juge injustifiée :

« Je ne comprends vraiment pas cette mise à l’écart et ces polémiques, surtout que je n’ai jamais fait de politique. Mon compte a toujours été tourné vers la musique, le partage et les good vibes. »

La finaliste de la saison 2022, connue pour son franc-parler et son énergie, se dit peinée de voir certaines personnes « interpréter les choses autrement ». Elle a toutefois tenu à remercier ses fans pour leur soutien :

« Merci à ceux qui m’envoient de la force. Je vois tous vos messages. »

Le prime des anciens rassemblera notamment les trois autres finalistes de la promotion 2022 : Anisha (grande gagnante), Enola et Louis, que Léa a chaleureusement encouragés :



« Anisha, Enola et Louis, brillez demain soir. »

Notez que les anciens de la promo 2022 sont les seuls à ne pas avoir été invités au château en cette semaine spéciale anciens nouvelle génération.