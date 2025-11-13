Star Academy du 13 novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 13 novembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mercredi des académiciens.











Publicité





Réveil en compagnie d’Ebony et Marguerite pour les académiciens, les deux anciennes ayant passé la soirée et la nuit au château. Et elles participent au cours de théâtre avec Papy sur le thème du clown. Le prof leur distribue des nez rouges et ils se mettent tous dans la peau d’un clown. Seul Victor n’arrive pas à se lâcher.

Ebony et Marguerite, qui ont adoré le cours de Papy, repartent après leur avoir donné d’ultimes conseils et un câlin collectif.

Place ensuite au cours de sport de Ladji avec une surprise : la présence de Julien Lieb ! Ils font du sport avec le finaliste de la promo 2023 avant que Sofia les rejoigne pour un cours de chant sportif.



Publicité





Julien passe ensuite un moment avec les élèves au château. Ils chantent tous ensemble « Le jeu » autour du piano. Tout le monde a adoré ce moment passé avec Julien.

Michaël arrive ensuite pour l’annonce du top 3 : Mélissa est 3ème, Bastiaan 2ème, et Anouk 1ère ! Ils s’affronteront sur la battle du top 3 sur le prime de vendredi sur la chanson « Je reviens te chercher » de Gilbert Bécaud. Le classement complet des élèves est ici.

Les académiciens découvrent le tableau des évaluations. Bonne surprise pour Théo P., 5ème, mais grosse déception pour Victor, 9ème, et Léo, 11ème.

Place aux répétitions. Léa et Sarah retrouve Ebony et Lénie avec Jonathan en salle de danse pour répéter leur medley Beyoncé. Elles décident de faire croire aux autres que la chorée est cool alors que c’est du haut niveau, histoire qu’ils soient choqués sur le prime.

Théo L. après ses proches, qui tentent de le rebooster. Il est très ému. Et Ema répète sa chanson pour le prime, « Secreté de Louane.

SONDAGE nominations semaine 4

Qui doit rester au château ? Ema Léane Théo L. Résultats Vote

Star Academy, le replay de la quotidienne du 13 novembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.