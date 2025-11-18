Star Academy : qui seront les nominés ce soir ? (extrait vidéo du 18 novembre 2025)



Publicité





Star Academy annonce des nominations de la semaine 5 – C’est cet après-midi que Michaël Goldman, directeur de la Star Academy 2025 est venu annoncer aux élèves les noms des nommés de la semaine. Une annonce que l’on ne découvrira qu’en fin de quotidienne ce soir, vers 18h30 !





Vous vous demandez qui seront les nominés ce soir ? On vous donne nos pronostics !







Publicité





On a vu les évaluations dimanche soir et lundi matin et on peut dire que globalement, ces évaluations surprises ont été une belle réussite ! Si on se fit aux commentaires des profs sur les évaluations du premier groupe passé dimanche, Léane a de grandes chances d’être nominée ce soir. Sur les évaluations du second groupe passé hier matin, on pense de notre côté que Théo P. et Victor pourraient être nominés. Ils ont été en dessous des autres et ont chanté faux.

Rappelons que Mélissa est immunisée. Et du côté de ceux qui ne devraient pas risquer la nomination selon nous : Ambre, Jeanne, Sarah, Lily, ou encore Anouk, ont pleinement réussi leurs évaluations.



Publicité





Verdict tout à l’heure sur TF1 !

EXTRAIT VIDÉO STAR ACADEMY : la quotidienne du 18 novembre

Découvrez en avant-première l’évaluation de Théo L. sur « Un peu plus près des étoiles » de Gold.