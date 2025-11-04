The Voice 2026 : Tayc rejoint les coachs pour une 15e saison anniversaire sur TF1 !



Publicité





Événement à venir en 2026 sur TF1 : The Voice va fêter ses 15 ans avec une saison historique, qui devrait arriver à l’antenne en février prochain. Pour célébrer cet anniversaire, l’émission réunit un quatuor de coachs totalement inédit, mêlant figures emblématiques et nouvelle génération.











Publicité





Autour du pilier incontesté Florent Pagny, les téléspectateurs retrouveront avec plaisir Amel Bent et Lara Fabian, toutes deux de retour dans le célèbre fauteuil rouge. Et grande nouveauté : Tayc rejoint l’aventure pour la première fois !

Véritable phénomène de la nouvelle vague, le chanteur, compositeur et performeur à l’origine du courant « Afrolove » apporte audace, modernité et énergie à cette saison anniversaire. Avec des tubes comme Le Temps et N’y pense plus, plusieurs disques de platine et des concerts à guichets fermés à l’Accor Arena ou Paris La Défense Arena, Tayc compte bien bousculer les codes du concours et partager sa vision artistique unique.



Publicité





Entre retours très attendus, nouvelle énergie et talents inédits, The Voice s’annonce plus intense que jamais.

📺 Rendez-vous dès février 2026 sur TF1 et TF1+ pour une 15e saison exceptionnelle de The Voice !