Star Academy : quelle équipe sera immunisée ce soir ? (extrait vidéo du 4 novembre 2025)

Star Academy annonce des nominations de la semaine 3 – C’est cet après-midi que Michaël Goldman, directeur de la Star Academy 2025 est venu annoncer aux élèves le nom de l’équipe qui a remporté les évaluations et donc l’immunité pour le prime de vendredi. Une annonce que l’on ne découvrira qu’en fin de quotidienne ce soir, vers 18h30 !





Quelle équipe a réussi à se sauver ? Quelles sont les deux équipes en danger qui s’affronteront sur le prime ?







On a vu les évaluations hier et seule certitude, les Bleus ne devraient logiquement pas l’emporter. Il s’agit de la seule équipe avec des oublies de texte sur la partie chant, sans compter que la danse et le théâtre étaient clairement en dessous des autres.

Logiquement quand l’on regarde le chant, la danse et le théâtre, c’est l’équipe Rose qui devrait être immunisée ce soir. Ils étaient clairement au dessus même si l’équipe Jaune a également proposé une belle évaluation.



Rappel des équipes :

– équipe 1 – jaune : Léa, Bastiaan, Victor, Lily, et Ema

– équipe 2 – bleue : Ambre, Sarah, Léo, Mélissa, et Noah

– équipe 3 – rose : Anouk, Jeanne, Léane, Théo L., et Théo P.

Verdict tout à l’heure sur TF1 ! Et rappelons que les deux équipes en danger s’affronteront sur le prime de vendredi soir. Le public votera pour les départager et sauvera une équipe. L’équipe restante devra ensuite se battre en individuel. Les téléspectateurs voteront pour sauver 2 élèves (sauf si c’est l’équipe Bleue car Ambre est immunisée), les profs en sauveront un et les élèves un quatrième, le cinquième sera éliminé.

EXTRAIT VIDÉO STAR ACADÉMY : bande-annonce de la quotidienne du 4 novembre 2025