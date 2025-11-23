Tout le monde veut prendre sa place : 70ème victoire de Vincent ! (23 novembre 2025)

Vincent a signé une 70ème victoire ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Le Champion semble plus que jamais imbattable, il n’a pas essuyé la moindre défaite depuis le début de son incroyable parcours !


Capture FTV


Vincent totalise aujourd’hui 89.700 euros de gains en 70 victoires. Il devrait logiquement passer le cap des 90.000 euros dès demain dans « Tout le monde veut prendre sa place » ! Et notez que pour ce cap, Vincent va faire un saut en parachute, images à découvrir lundi midi !

Tout le monde veut prendre sa place du 23 novembre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce dimanche 23 novembre 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv

