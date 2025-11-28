« Un Noël plein d’histoires » : votre téléfilm de Noël ce 28 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)



Publicité





« Un Noël plein d’histoires » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 28 novembre 2025 – C’est un nouveau téléfilm de Noël qui vous attend ce jeudi après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Un Noël plein d’histoires ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Un Noël plein d’histoires » : l’histoire, le casting (inédit)

Gracie travaille pour un promoteur immobilier et est chargée d’ouvrir un hôtel dans la petite ville d’Happy Hollow. Mais en découvrant que le terrain d’une ancienne ferme racheté par son entreprise comporte cinq petites parcelles attribuées à des habitants lors d’une tombola en 1965, elle comprend que le projet est compromis. Pour le sauver, elle part à la recherche des propriétaires de ces lots, épaulée par le séduisant historien de la ville.



Publicité





Avec : Tamara Almeida (Gracie Moreau), Cody Ray Thompson (Jack Carrington), Fiona Highet (Coralie Carbell), Moni Ogunsuyi (Amy)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Noël à Maple Valley ».

« Noël à Maple Valley » : l’histoire et le casting

Erica et sa famille possèdent une grande propriété dans le Montana, où elles vivent de leur ferme, de la production de sirop d’érable et des activités de Noël qu’elles organisent chaque année. Lorsque Ina, la matriarche, annonce sa retraite, Erica et sa sœur Heidi héritent de la gestion du domaine. Peu après, leur voisin révèle qu’il souhaite vendre sa propriété. Erica y voit une chance d’agrandir leurs terres et d’augmenter leur production.

Mais l’arrivée d’Aaron, un promoteur immobilier envoyé par son père pour s’informer sur cette même propriété, vient bouleverser tous ses plans. Entre l’attirance qu’elle ressent pour lui, la concurrence qu’il représente et les tensions familiales que suscite ce projet, Erica se retrouve face à des choix difficiles. Suivre son cœur… ou écouter la voix de la raison ?

Avec : Andrew W. Walker (Aaron Davenport), Peyton List (Erica Holden), Frances Flanagan (Ina Holden), Ella Cannon (Heidi Holden)