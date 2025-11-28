Plus belle la vie spoiler : Audrey poignarde Louis, la police arrive trop tard ! (1er décembre 2025)



Plus belle la vie en avance du 1er décembre 2025 – L’enlèvement de Louis va prendre une tournure dramatique lundi dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du lundi 1er décembre, Audrey préfère mourir avec Louis que de le libérer. Avant l’intervention de la police, elle va le poignarder !











Au moment même où Audrey poignarde Louis avec des ciseaux, Barbara fait une crise de panique. Alors qu’elle est avec Luna, elle étouffe et a un mauvais pressentiment pour Louis. Elle est convaincue qu’ils sont connectés et qu’il est mort !

Sur place, Jean-Paul et Ariane craignent qu’Audrey ne s’en prenne à Louis. Ils décident enfin de lancer l’assaut ! Mais une fois à l’intérieur, ils arrivent trop tard. Audrey s’est suicidée et est allongée aux côtés de Louis, inconscient et peut être mort ! Jean-Paul appelle les secours… Mais n’est-il pas trop tard ? Suspense…



