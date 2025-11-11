Un Si Grand Soleil Spoiler : l’enquête sur la mort d’Eliott s’achève, Charles s’en sort (épisode du 13 novembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1792 du 13 novembre 2025 – Les choses vont finalement bien se terminer pour Charles et Muriel dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Alors que c’est Charles qui a tué Eliott et que Muriel savait tout et l’a couvert, ils vont tous les deux s’en sortir !











Dans quelques jours, Charles a renoncé à se dénoncer après l’arrestation de Muller. La police découvre dans les enregistrements fournis par ce dernier que Nathalie Gimenez lui avait demandé de tuer Eliott et de ne pas le rater ! Alors même s’il nie avoir tué Eliott, la police a assez de preuves contre lui et conclut qu’il est le meurtrier.

Et les images de vidéo-surveillances aux abords de la planque d’Eliott innocentent Boris : il n’y a jamais eu sa voiture sur place !

De son côté, Manu annonce à Eve que le meurtrier de son fils a été arrêté. Eliott a été tué à cause d’un règlement de comptes entre trafiquants de drogue.



