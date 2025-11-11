C à vous du 11 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 11 novembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Dix ans après avoir filmé l’attentat du 13 novembre 2015 au Bataclan, Daniel Psenny donne la parole aux rescapés. Il est notre invité à l’occcasion de la diffusion de son documentaire « Vendredi noir », en compagnie de Charlotte, rescapée de l’attentat du Bataclan

🔵 En pleine COP30, des températures estivales dans toute la France mi-novembre. On en parle avec Sébastien Thomas, journaliste au service météo-climat à France Télévisions



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous cette semaine, Diego Accettulli, fondateur de “Oggi Pasta” & maître pastier

🔵 Dans la suite de C à vous :

📖 Sylvain et Stéphanie Tesson, pour le livre : « Le quotidien de l’éternité » aux éditions Equateurs

🎥 Isabelle Carré pour le film « Les rêveurs »

🎥 Solenne Piret, pour le film « Cap ou pas cap » au festival Montagne en scène

