Star Academy : qui seront les nominés ce soir ? (extrait vidéo du 11 novembre 2025)

Star Academy annonce des nominations de la semaine 4 – C’est cet après-midi que Michaël Goldman, directeur de la Star Academy 2025 est venu annoncer aux élèves les noms des nommés de la semaine. Une annonce que l’on ne découvrira qu’en fin de quotidienne ce soir, vers 18h30 !





Mais qui seront les nominés ce soir ? On vous donne nos pronostics !







On a vu les évaluations lundi matin et on peut que globalement, ce n’était pas brillant ! Beaucoup d’élèves ont oublié des paroles, y compris les meilleurs comme Ambre, Victor et Jeanne. On pense qu’Ema sera nominée, tout comme Théo L. Ils ont été en dessous des autres, Ema ayant oublié ses paroles et perdu ses moyens tandis que Théo L. a cumulé lecture des paroles et oubli. Pour le 3ème nommé, on penche pour Léane, qui a oublié ses paroles et a chanté faux une partie de la chanson.

Rappelons que Léa est immunisée. Et du côté de ceux qui ne devraient pas risquer la nomination selon nous : Sarah, Anouk, ou encore Mélissa qui ont pleinement réussi leurs évaluations.



Verdict tout à l’heure sur TF1 !

EXTRAIT VIDÉO STAR ACADÉMY : la quotidienne du 11 novembre