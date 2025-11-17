Un Si Grand Soleil Spoiler : Lucas en danger (épisode du 19 novembre)

Par /

Publicité

Un si grand soleil spoiler épisode 1796 du 19 novembre 2025 – Les choses vont mal tourner pour Lucas sans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors qu’il vend des articles de luxe de contre-façon et qu’il ment à Emma, Lucas va recevoir une proposition de Sybille…


Un Si Grand Soleil Spoiler : Lucas en danger (épisode du 19 novembre)
Capture FTV


Publicité

Cette dernière demande à lui parler seul à seul. Elle lui tend des billets et lui propose de gagner plus d’argent en s’associant à elle ! Lucas, qui reprend que c’est plus risqué et encore plus illégal, refuse net sans vouloir en savoir d’avantage.

Sybille fait mine de se résigner à son refus et le laisse partir… Mais elle reçoit ensuite un appel de son boss, Richard, qui lui met la pression pour que ça ne traine pas. Elle assure avoir juste besoin de quelques jours en plus pour le convaincre.

Le soir, alors que Dimitri a dîné avec Lucas et Emma chez eux, Sybille planque en bas de leur immeuble ! Lucas semble plus que jamais en danger.


Publicité

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Alix prête à tout, les résumés jusqu’au 5 décembre 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici

A LIRE AUSSI
Un Si Grand Soleil spoilers : Alix prête à tout, les résumés jusqu’au 5 décembre 2025
Un Si Grand Soleil spoilers : Alix prête à tout, les résumés jusqu'au 5 décembre 2025
Un Si Grand Soleil Spoilers : Kira dans le viseur, Lucas piégé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 17 au 21 novembre 2025)
Un Si Grand Soleil Spoilers : Kira dans le viseur, Lucas piégé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 17 au 21 novembre 2025)
Un Si Grand Soleil du 17 novembre : Muriel se braque, Eve déterminée (résumé épisode 1794 en avance)
Un Si Grand Soleil du 17 novembre : Muriel se braque, Eve déterminée (résumé épisode 1794 en avance)
Un Si Grand Soleil Spoiler : Charles rongé par la culpabilité, il perd les pédales (épisode du 18 novembre)
Un Si Grand Soleil Spoiler : Charles rongé par la culpabilité, il perd les pédales (épisode du 18 novembre)


Publicité


Retour en haut