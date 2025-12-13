« Meurtres en pays catalan » : votre téléfilm inédit ce 13 décembre sur France 3 (histoire, interprètes)



« Meurtres en pays catalan » au programme TV du samedi 13 décembre 2025 – Ce samedi soir à la télé, France 3 diffuse le téléfilm inédit « Meurtres en pays catalan », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Au casting, Barbara Cabrita et Quentin Faure.





A suivre dès 21h10 sur France 3







« Meurtres en pays catalan » : l’histoire

Lors d’une expédition de spéléologie, le corps d’une femme est découvert, cerné de serpents. Lionel Orphus, l’inspecteur chargé de l’affaire, se voit contraint de travailler avec Éléonore Vallance, son ancien amour. Deux jours plus tard, une seconde victime est retrouvée dans des conditions similaires, révélant l’existence d’un meurtrier aussi méthodique que mystérieux.

Casting : interprètes et personnages

Avec Barbara Cabrita (Eléonore Vallance), Quentin Faure (Lionel Orphus), Noé Besin (Hugo Gabacho), Jeanne Bazelaire de Lesseux (Léa Ruiz), Tom Hygreck (Lazare), Stéphanie Dussine (Isabelle Lazare), Magdi Haddaoui-Gonzalez (Jacob), Uma Jounin (Chloé), Julien Sabaté-Ancora (Léon Bara), Aude Evellier (Wendy), Tatiana Ganoza Iparraguirre (Victoria Bara),Magali Muxart (Sandrine), Lydie Melki (Manon Delsol), Laurence Huby (Manager), Florent Bigot de Nesles (Soler), Vanessa Dolmer Jounin (Maud), Jean-Paul Bibé (gérant club libertin), Jordan Jimenez-Lopez (vendeur Vivarium), Charo Beltran (concierge Bara)



VIDÉO bande-annonce

