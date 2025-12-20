100% logique du 20 décembre : les invités de la spéciale Noël ce soir sur France 2

100% logique du 20 décembre 2025 – Ce samedi soir, Cyril Féraud vous donne rendez-vous sur France 2 pour un inédit spécial Noël du jeu « 100% logique : la réponse est sous vos yeux ». Quels invités seront aux côtés des candidats ce soir ?


Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.

100% logique du 20 décembre, présentation du jeu

Fêtez Noël avec un numéro exceptionnel et inédit de « 100 % Logique : Spécial Noël », animé par Cyril Féraud. Une émission pleine de bonne humeur et de féerie, où la logique, le sens de l’observation et le bon sens prennent place dans un décor enchanté aux couleurs des fêtes.

Questions inspirées de l’univers de Noël, cadeaux, tenues élégantes et ambiance conviviale : tous les ingrédients sont réunis pour partager un moment chaleureux en famille.


Ici, nul besoin d’érudition : un enfant de 10 ans peut rivaliser avec un adulte de 80 ans. Les réponses sont toujours sous vos yeux… encore faut-il savoir les repérer ! Les 100 candidats commencent chacun avec 1 000 €. À la moindre erreur, ils sont éliminés et la cagnotte augmente, pouvant atteindre jusqu’à 100 000 €.

Au fil de questions toujours plus piégeuses — de la redoutable 95 % à l’emblématique 1 % — seuls les plus perspicaces poursuivront l’aventure pour tenter de remporter la somme finale.

Qui parviendra à franchir l’ultime épreuve ? Ce spécial Noël offrira aux téléspectateurs l’occasion de tester leur logique et de se mesurer, tous ensemble, autour du sapin.

100% logique du 20 décembre, les invités de ce soir

Pour ce nouveau numéro, trois nouvelles personnalités vont se prêter au jeu de la logique et soutenir nos 100 candidats : Jeff Panacloc et Jean-Marc, Camille Cerf et Bruno Solo.

Préparez vous pour un nouveau numéro de « 100% logique » ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV

