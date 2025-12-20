« Les Bodin’s grandeur nature » : le spectacle ce soir sur M6 (20 décembre 2025)



« Les Bodin’s grandeur nature », c’est le spectacle rediffusé une énième fois ce samedi soir sur M6. Un spectacle initialement retransmis en direct du Zénith de Nantes.





A voir ou revoir dès 21h10 sur M6 et sur M6+ pour le replay.







« Les Bodin’s grandeur nature », présentation

Julie, Parisienne insolente et tête brûlée, enchaîne les bêtises au grand désarroi de ses parents. Pour la calmer, ils décident de l’envoyer passer l’été chez de lointains cousins, en pleine France rurale : les Bodin. À la ferme, Maria, matriarche aussi séductrice qu’autoritaire du haut de ses 87 ans, règne sans partage, tandis que Christian, son fils de 50 ans, naïf et éternel célibataire, vit encore sous son joug. Entourés de leurs animaux et bien ancrés dans leurs habitudes, les Bodin n’ont aucune envie de se laisser mener par le bout du nez par cette gamine venue de la capitale… Entre traditions campagnardes et provocation urbaine, l’affrontement promet d’être explosif au milieu des champs de tournesols !

Qui sont les artistes et invités des Bodin’s ?

Avec : Jean-Christian FRAISCINET (Christian Bodin), Vincent DUBOIS (Maria Bodin), Caroline FROSSARD (Julie), Francis RIVIÈRE (Chef Gendarme), Vincent FRAISCINET (Gendarme), Sébastien FRAISCINET (Facteur), Bertrand DURIS (Contrôleur sanitaire), Mélissa CHATELET (Infirmière)



Extrait vidéo