13h15 le samedi du 20 décembre : au sommaire aujourd’hui

13h15 le samedi du 20 décembre 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi.





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







13h15 le samedi du 20 décembre 2025 : « Les femmes et la mer »

Longtemps perçu comme un univers exclusivement masculin, le monde de la pêche en mer attire encore peu de femmes. Pourtant, certaines osent franchir le pas. Le magazine « 13h15 » est allé à la rencontre de plusieurs d’entre elles, qui ont fait le choix courageux de monter à bord et de transformer leur passion en métier, malgré les préjugés persistants.

Les équipes de « 13h15 le samedi » ont partagé le quotidien de ces femmes qui se lèvent avant l’aube pour approvisionner nos tables en coquilles Saint-Jacques, soles, bars ou huîtres, affrontant la mer par tous les temps. Appelées pêcheuses, elles sont de plus en plus nombreuses à s’engager dans cette profession historiquement masculine, parfois à l’occasion d’une reconversion après une première vie professionnelle.



En Bretagne, Amélie exerçait comme aide à domicile. Par amour, elle a choisi de changer de cap pour accompagner son mari pêcheur en mer et partager son quotidien.

En Vendée, le destin de Kelly semblait bien éloigné de l’océan. N’ayant aucun lien familial avec le milieu maritime et n’ayant pas grandi sur le littoral, rien ne la prédestinait à ce métier. Mais à 14 ans et demi, un mini-stage sur un bateau de pêche à Lorient agit comme une révélation. Depuis, elle s’est battue pour vivre de cette passion. À 27 ans aujourd’hui, elle tente de concilier ses longues marées avec l’éducation de son jeune fils, non sans difficultés.

Enfin, aux Sables-d’Olonne, l’émission a suivi Emma et Valentine, deux sœurs de 24 ans, toutes deux ostréicultrices, unies par le même engagement pour la mer.