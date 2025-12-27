Les 12 coups de midi du 27 décembre : Cyprien se qualifie pour une 100ème participation !



Les 12 coups de midi du 27 décembre 2025, 99ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une 99ème victoire ce samedi midi, se qualifiant pour sa 100ème participation dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé une victoire à 300 euros aujourd’hui.











Les 12 coups de midi du 27 décembre, rien de plus sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit sa cagnotte monter au total de 473.299 euros de gains et cadeaux. Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, on a encore et toujours un seul indice est pour l’instant visible : une photo de fond représentant le désert d’Oman. Ce décor renvoie notamment aux films « Dune » et « Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker », tous deux tournés sur place. Timothée Chalamet et Zendaya ayant déjà figuré sur l’étoile mystérieuse, la piste mènerait plutôt vers Mark Hamill, Oscar Isaac ou encore Daisy Ridley. Affaire à suivre au fil des prochains indices !

Noms déjà proposés pour cette étoile : Johnny Hallyday

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 27 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



