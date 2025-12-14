

20h30 le dimanche du 14 décembre 2025 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 14 décembre 2025 : les invités

🎬 Face à l’écran : James Cameron

À l’occasion de la sortie en salles, le 17 décembre, du film « Avatar 3 », le maître du blockbuster hollywoodien James Cameron est l’invité de 20h30 le dimanche. Le cinéaste derrière des œuvres cultes comme Terminator, Aliens, le retour, Abyss ou encore Titanic, récompensé par 11 Oscars, revient sur les temps forts de sa carrière et sur ses plus grands succès aux côtés de Laurent Delahousse.



🎤 L’entretien : Lily Collins

Lily Collins signe son retour dans la cinquième saison de la série « Emily in Paris », disponible sur Netflix à partir du 18 décembre. Cette fois, l’intrigue se déroule à Rome, où son personnage, désormais à la tête d’une prestigieuse agence de marketing, doit relever de nouveaux défis. L’actrice américaine sera également à l’affiche de « Close Personal Friends », un film réalisé par Jason Orley, aux côtés de Meghan Markle, qui effectue son retour sur grand écran. Actuellement en tournage, le long-métrage est attendu au cinéma en 2027.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV