50mn Inside du 27 décembre 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50′ Inside du 27 décembre 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. Ce soir, revivez les meilleurs moments de l’année avec la Rétrospective 2025 !





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 27 décembre 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🎬 Le portrait : La nouvelle vie d’Adriana Karembeu

🎶 La story – Les 20 ans du Roi Soleil



👑 L’actu – La famille royale britannique : défis et futur

✨ En coulisses – Le grand bal de France

🎬 Le best-of – Les meilleurs portraits de 2025

50mn Inside du 27 décembre 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document : direction Saint Barth, l’île la plus exclusive des Caraïbes

