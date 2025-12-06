Ici Tout Commence spoilers : la vérité éclate, Ninon perd pied, Amaury débarque, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 8 au 12 décembre 2025)



Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 8 au 12 décembre 2025 – Déjà curieux d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut déjà vous dire que cette semaine va être marquée par la suite des examens et la révélation du secret de Pénélope. La vérité éclate et frappe Ninon en pleine figure : elle est la fille de celle qu’elle a toujours cru être sa soeur ! Aux examens, Ninon perd pied et fait lourdement chuter son trinôme avec Pénélope et Gary. Ce dernier conseille à Ninon de parler à Pénélope…

De son côté, Coline a une grosse surprise : Amaury débarque d’Amsterdam juste pour elle ! Très heureuse, Coline lui présente Carla et Bérénice mais sa cousine se montre très désagréable…

Quant à Ismaël, il présente Léonard à ses parents mais Bianca leur réserve un coup d’éclat qui va venir tout gâcher…



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 8 au 12 décembre 2025

Lundi 8 décembre 2025 (épisode 1322) : Aux examens, Ninon se voile la face. Après l’épreuve, Coline voit le bout du tunnel. A L’hôtel, Bianca s’engouffre dans la brèche.

Mardi 9 décembre 2025 (épisode 1323) : Pour les révisions, Gary fait tampon. A la ferme, Amaury parle à cœur ouvert. En cuisine, Hector cherche le poil dans l’œuf.

Mercredi 10 décembre 2025 (épisode 1324) : Après l’épreuve, Ninon revoit sa copie. Avec Coline, Amaury ne veut pas lâcher prise. A l’examen de pâtisserie, Thelma et Ferdinand reprennent du poil de la bête.

Jeudi 11 décembre 2025 (épisode 1325) : A L’institut, Pénélope porte le chapeau. A L’atelier, Tom met Milan et Malik au secret. Pour Loup, Joséphine prend des gants.

Vendredi 12 décembre 2025 (épisode 1326) : En pleine épreuve, Ninon, Pénélope et Gary se rafraîchissent la mémoire. Aux préparatifs du mariage, Amaury s’envoie des fleurs. Malik et Léonard rattrapent le temps perdu.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 8 au 12 décembre 2025

