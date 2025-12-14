

66 minutes du 14 décembre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 14 décembre 2025, sommaire

🔸 Le meilleur pâtissier du monde passe à table

À 36 ans à peine, Maxime Frédéric s’est imposé comme une référence absolue de la pâtisserie internationale. Couronné Meilleur Pâtissier du Monde, ce chef réservé et d’une exigence extrême ne cesse de repousser les frontières du goût et de l’inventivité. Derrière des créations époustouflantes se cache une rigueur quasi millimétrée et une recherche permanente de perfection.

À l’approche des fêtes de fin d’année, moment clé pour son image et ses collections gourmandes, il traverse l’une des périodes les plus intenses de son calendrier. Loin des projecteurs et des distinctions, se dessine le portrait d’un artisan infatigable, chef d’orchestre de ses équipes, mais aussi d’un homme qui tente de trouver un juste équilibre entre ambition professionnelle et vie personnelle.

🔸 Molène : quand les chats prennent le pouvoir

Sur la petite île bretonne de Molène, dans le Finistère, les chats règnent en maîtres. Désormais aussi nombreux que les habitants, ils se faufilent jusque dans les restaurants et n’hésitent pas à chaparder dans les assiettes des visiteurs. Cette situation atypique divise profondément la population : les défenseurs des félins célèbrent leur omniprésence, tandis que d’autres dénoncent les nuisances et les menaces pour la biodiversité locale. Conséquence : tensions sur l’île et décisions fermes. La mairie met en place une vaste campagne de stérilisation et rend obligatoire le recensement des chats domestiques, avec des sanctions financières à la clé.



🔸 Mini portions, maxi plaisir : ils vous régalent à petits prix !

Dans un contexte de flambée des prix, les Français rivalisent d’idées pour conserver l’esprit de Noël sans faire exploser les dépenses. Cette année, truffe, foie gras ou saumon fumé se déclinent en versions mini, pour un plaisir toujours au rendez-vous. Croustillants de volaille, gratins individuels ultra-fondants, petites bûches au chocolat intense : les classiques des fêtes se réinventent en portions réduites et accessibles. Moins de gaspillage, davantage de variété et des tarifs attractifs – dès 2,50 euros la gourmandise – pour se faire plaisir sans excès. Chaque bouchée surprend, chaque assiette devient un festival de saveurs.

🔸 Noël et les secrets du château enchanté

Au cœur de son décor de pierre et de jardins à la française, le château de Vaux-le-Vicomte, en Seine-et-Marne, se prépare à célébrer un Noël hors du commun. Pour les vingt ans des Fééries de Noël, le domaine se métamorphose en véritable décor de conte, entre sapin suspendu, mises en scène féeriques, patinoire lumineuse et illuminations spectaculaires. En coulisses, trois frères pilotent l’aventure, épaulés par une équipe de jeunes passionnés déterminés à faire rêver le public. Chaque détail est pensé comme une invitation à l’émerveillement. Immersion dans les secrets d’un Noël exceptionnel, où émotion, élégance et poésie s’unissent pour faire vivre et préserver un trésor du patrimoine.

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔸 Lille : un Chti Grand Noël

À Lille (Nord), Noël ne se contemple pas, il se fête pleinement. Dans les ruelles pavées du Vieux-Lille comme sur la Grand’Place étincelante, la féerie s’invite à chaque détour de chalet. Sapins majestueux, effluves de vin chaud, guirlandes à profusion et fanfares entraînantes : immersion immédiate dans l’un des marchés de Noël les plus captivants de l’Hexagone.

Dès l’installation des premières décorations, l’esprit de Noël envahit la ville. Mais à Lille, la magie ne se limite pas aux lumières : le marché est vivant, animé, surprenant et généreux en découvertes.

Pendant plusieurs semaines, la cité nordiste devient un véritable terrain de fête pour tous les âges. Derrière chaque chalet en bois, il y a des commerçants pleins d’espoir, des habitués fidèles, des novices qui tentent l’aventure et des passionnés qui reviennent année après année. Dans les allées, on échange, on rit, on partage une tartiflette ou un bretzel en famille, un chocolat chaud bien serré entre les mains.

Au détour d’un stand, une fanfare surgit pour électriser l’ambiance. Un peu plus loin, un concours de welsh réchauffe les esprits. Partout, une atmosphère conviviale, des plaisirs gourmands à foison et ce supplément d’âme typiquement ch’ti. À Lille, la magie de Noël se savoure avec le cœur… et avec gourmandise.