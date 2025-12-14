Star Academy du 14 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du dimanche 14 décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de samedi des académiciens. Après le prime de la tournée et l’élimination de Léo, Jeanne accuse le coup. Théo avoue être dégoûté alors que Karima les félicite et leur annonce un showcase lundi.











Publicité





De retour au château, sonnerie du calendrier de l’avent : ils doivent aller au foyer ! Sur place, une cabine photo !

Jeanne va chercher la lettre de Léo. Elle la lit devant tout le monde. Léo mêle émotion et humour dans sa lettre, elle est à son image. Jeanne avoue qu’elle n’arrive pas à savourer sa qualification pour la tournée, elle n’aura pas la même saveur sans Léo.

Dans le salon, Théo chante une composition. Jeanne fond en larmes. Ils vont tous se coucher, Jeanne finit par changer de lit.



Publicité





On enchaine avec les premières images du Débrief de ce dimanche. Elle débute avec le rendez-vous manqué du prime : l’ouverture sur « Eye of the tiger ». Les élèves avouent qu’ils s’y attendaient. Elle leur reproche un manque d’intention.

Pour « Chanter », elle avoue avoir eu la chair de poule et félicite Sarah, Ambre et Bastiaan. Pour elle, c’est un vrai tableau de tournée !

Pour le duo d’Anouk et Suzanne, Marlène la félicite et parle d’un très beau tableau. Marlène annonce que Léa est sa meilleure progression de la semaine ! Mais elle lui fait remarquer qu’elle a trop stressé pour rien, elle ne doit plus se mettre dans un état pareil.

Au moment de parler de Jeanne, Marlène lui demande comment elle va. Jeanne avoue être mal depuis le départ de Léo, Marlène lui conseille d’essayer de revenir vers le plaisir.

Pour son duo surprise avec MC Solaar, Ambre avoue avoir paniqué, elle avait honte de bafouiller à certains moments. Marlène trouve qu’elle a grave assuré !

A LIRE AUSSI : Star Academy 2025 : le programme de la semaine 9 et du prime du 20 décembre

Star Academy, le replay de la quotidienne du 14 décembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.