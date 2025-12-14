Rugby Champions Cup : suivre Toulon / Bath en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby Champions Cup – Toulon / Bath en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce dimanche 14 décembre 2025 sur France 2 et beIN Sports ! La Coupe d’Europe de Rugby continue ce week-end avec la seconde journée de l’Investec Champions Cup. Aujourd’hui, le RC Toulon accueille Bath au Stade Mayol.





Un match de rugby à suivre en direct sur France 2 dès 16h10, coup d’envoi à 16h15.







Cet après-midi, le RC Toulon reçoit Bath Rugby au Stade Félix-Mayol dans le cadre de la 2ᵉ journée de la Coupe des champions 2025-2026. Toulon, mené par Pierre Mignoni, cherche à rebondir après sa défaite inaugurale en phase de poules et à conforter ses ambitions européennes devant son public chaleureux.



Face à eux, Bath Rugby, champion d’Angleterre en titre et auteur d’un excellent début de saison en Premiership et en Champions Cup, débarque avec confiance et des atouts offensifs de premier ordre, notamment autour de l’ouvreur Finn Russell et du flanker Sam Underhill.

Toulon / Bath, compositions des équipes

Le XV de départ du RC Toulon : 15. Ferté ; 14. Dréan, 13. Brex, 12. Sinzelle, 11.Tuicuvu ; 10.M.Garcia, 9. Serin ; 7. Ollivon (cap.), 8. Mercer, 6. Ludlam ; 5. Alainu’uese, 4. S. Rebbadj ; 3. Sinckler, 2. Lucchesi, 1. Gros.

Remplaçants : 16. Baubigny, 17. Ametlla, 18. Priso, 19. Mezou, 20. E.Abadie, 21. White, 22.Smaili, 23. Quere-Karaba.

Le XV de départ de Bath : 15. Carreras ; 14. Cokanasiga, 13. Ojomoh, 12. Redpath, 11. Arundell ; 10. Russell, 9. Carr-Smith ; 7. Underhill, 8. Barbeary, 6. Hill ; 5. Molony, 4. Roux ; 3. Sela, 2. Dunn, 1. Obano.

Remplaçants : 16. Tuipulotu, 17. van Wyk, 18. du Toit, 19. Ewels, 20. Reid, 21. Le Roux, 22. Hennessey, 23. Green.

Toulon / Bath en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 ou beIN Sports dès 16h10.

Et si vous n’êtes pas devant la télé, pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Champions Cub.

Toulon / Bath, un match évènement de la Champions Cup à suivre aujourd’hui sur France 2.