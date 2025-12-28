Un dimanche à la campagne du 28 décembre 2025 : les invités de Frédéric Lopez



Un dimanche à la campagne du 28 décembre 2025, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !





Rendez-vous à 16h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Un dimanche à la campagne du 28 décembre 2025 : sommaire et invités

Un dimanche à la campagne fait son retour ce dimanche sur France 2 avec un nouveau best-of réunissant les plus beaux moments de l’émission.

Les téléspectateurs pourront savourer une sélection des séquences les plus marquantes de la saison, en compagnie de nombreux invités, parmi lesquels Cyril Féraud, Catherine Lara, Philippe Lellouche, Chico, Claudia Tagbo, Roland Pérez, Julie Zenatti, Raphaël Mezrahi, Ismaël Khelifa, Shy’m, Henri Sannier, Jérémy Nadeau, André Manoukian, Ary Abittan, Raphaëlle Giordano, Fabrice Deville, Linda Hardy, Samuel Ostiguy, Amel Bent, Florent Peyre, Kelly Massol, Stéphanie Le Quellec, Olivier Norek, Bénabar, Garou, Sylvie Testud, Éric Dupond-Moretti, Matt Pokora, Marine Leonardi, Hakim Areski, Loïc Peyron, Natacha Lindinger, Thomas Angelvy, Bernard Werber, Sidonie Bonnec et Pierre Lapointe.



