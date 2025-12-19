Ici tout commence du 19 décembre : Coline ouvre enfin les yeux sur Amaury, elle décide... (résumé + vidéo épisode 1331 en avance)



Ici tout commence du 19 décembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1331 – César va finalement appliquer le plan de Gaspard et tenter de séduire César ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Amaury va les trouver trop proches et s’emporter, jusqu’à annoncer son départ… avec Coline !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 19 décembre – résumé de l’épisode 1331

À l’Institut, Joachim, Stanislas et Gaëtan parlent des cadeaux de Noël. Stanislas étonne ses amis en annonçant qu’il va offrir à Angèle un panier en osier personnalisé. Plus tard, Alice confie à Stanislas que les cadeaux l’angoissent. Curieuse de savoir ce que Gaëtan lui réserve, elle découvre qu’il lui a offert un stage de plongée, ce qui la panique car elle ne supporte pas de mettre la tête sous l’eau.

Bérénice est mal à l’aise à l’idée de porter la robe de mariée de sa mère. Constance finit par dire la vérité à Charlotte, qui se sent blessée. Après s’être expliquées, elles se rapprochent : Charlotte reconnaît s’être trop impliquée et offre à sa fille une bague chargée de souvenirs, scellant leur réconciliation.



Coline comprend peu à peu qu’Amaury la manipule pour l’obliger à partir aux Pays-Bas, allant jusqu’à envoyer un mail à Clotilde à sa place. Elle l’affronte et met fin à leur relation, soutenue par sa mère qui ordonne à Amaury de partir. Coline reçoit ensuite une déclaration sincère de César, avec qui elle partage un moment de complicité et un baiser…

Ici tout commence du 19 décembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.