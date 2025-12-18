Prodiges : qui sont les 1ers qualifiés pour la finale ? (résumé + replay 18 décembre 2025)



Publicité





Prodiges du 18 décembre 2025 – France 2 diffusait ce soir la première demi-finale de la saison 12 Prodiges. Qui sont les premiers finalistes de cette saison 2025 de Prodiges ? On vous dit tout !











Publicité





Pour cette saison 12, Faustine Bollaert était ce soir aux côtés d’un jury d’exception : la chorégraphe et danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla, le célèbre violoncelliste Gautier Capuçon, et Julie Fuchs, la soprano aux trois Victoires de la musique classique.

Prodiges, et les premiers finalistes de la saison 12 sont…

Ils ont choisi d’envoyer en finale deux jeunes prodiges dans chaque catégorie :

– instrument : Francesco (12 ans, clarinette) et Lyam (15 ans, violoncelle)

– chant : Lola (16 ans) et Nelson (14 ans)

– danse : Lily-Rose (15 ans) et César (15 ans)

Rendez-vous la semaine prochaine, le jeudi 25 décembre 2025, pour la seconde demi-finale avec 12 nouveaux prodiges. Et si vous avez manqué cette première demi-finale de Prodiges 2025, elle sera très vite dispo en replay gratuit sur FRANCE.TV.



Publicité



