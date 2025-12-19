La meilleure chorale de France 2025 : qui sont les finalistes ? (résumé + replay 19 décembre)

C’est ce soir que France 3 diffusait « Le grand concours des régions : La meilleure chorale de France 2025 », présenté cette année par par Laurent Luyat et Magali Ripoll. Elles étaient 14 chorales à s’affronter ce soir pour la demi-finale devant le jury composé de Vincent Niclo, Adeline Tonuitti, Nicoletta et Chimène Badi.


A l’issue de cette soirée, on connait les 10 chorales finalistes, que l’on retrouvera la semaine prochaine finale !

Et les 10 chorales finalistes sont…

BRETAGNE : Appoggio
GRAND EST : En plein chœur
GUYANE : Chœur Morpho
HAUTS-DE-FRANCE : Le chœur du Nord
ÎLE-DE-FRANCE : Les cherubins gospel
NORMANDIE : Ensemble Vocal Lugus
NOUVELLE-AQUITAINE : Le chœur du barreau de Bordeaux
RÉUNION : Le chœur de chambre du conservatoire
PACA : Rock’Spell
PAYS DE LA LOIRE : Chorale Reverdy

Rendez-vous la semaine prochaine, le vendredi 26 décembre 2025, pour suivre la finale. Et si vous avez manqué cette demi-finale du Grand Concours des Régions, elle sera très vite dispo en replay gratuit sur FRANCE.TV.


