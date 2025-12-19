Pékin Express : et les gagnants sont... (résumé et replay finale du 19 décembre 2025)



« Pékin Express, la route des glaces » résumé et replay de la finale du vendredi 19 décembre 2025 – C’est parti pour la finale de la saison Pékin Express. Après l’élimination de Fabien et Missak, place à la finale pour Nathalie et Charlotte, la mère et la fille; et Lycaona et Marianne, les inconnues !





Les finalistes s’affrontent Astana, la capitale du Kazakhstan, pour tenter de remporter la victoire et les gains potentiels de 100.000 euros !







Au départ de cette finale, Lycaona et Marianne ont 50000 euros tandis que Nathalie et Charlotte ont aussi 50000 euros. Cette finale est comme toujours composée de 3 courses intermédiaires et le temps, c’est de l’argent ! A chaque fois qu’un binôme terminera une course, le second perdra 10 euros par seconde de retard ! Les cagnottes seront figées à la fin du 3ème sprint intermédiaire et ça sera ensuite le sprint final pour la victoire.

Pour le premier sprint intermédiaire, la mère et la fille trouvent une voiture les premières. Il faut rejoindre une patinoire pour une épreuve de curling. Nathalie et Charlotte arrivent les premières sur le lieu de la mission. Mais les inconnues sont juste derrière ! C’est serré mais c’est finalement la mère et la fille qui repartent les premières ! Nathalie et Charlotte rejoignent Stéphane et déclenchent le chrono. Lycaona et Marianne arrivent en ayant perdu 13.340 euros.



Départ du 2ème sprint : la mère et la fille ont donc 63.340 euros, les inconnues 36660 euros. Nouveau jeu, il s’agit de s’immerger dans l’eau glacée pour découvrir le portrait d’un personnage et l’identifier. Les 2 binômes ont plongé une première fois, mais une fois les caches enlevés, il n’y a que des arbres ! Ils sont obligés de retourner dans l’eau ! Et le 2ème plongeon est encore plus difficile… Lycaona et Marianne réussissent la mission les premières et peuvent repartir pour rejoindre Stéphane. Elles arrivent les 1ères et déclenchent le chrono ! Nathalie et Charlotte perdent 2630 euros.

Place à une nuit dans des chambres d’hôtel avant l’ultime journée.

Départ du 3ème sprint : Nathalie et Charlotte ont 60710 euros, Lycaona et Marianne ont 39290 euros. Pour la dernière mission, il s’agit de deviner l’âge de locaux. Lycaona et Marianne galèrent et perdent beaucoup de temps. La mère et la fille arrivent les 1ères et déclenchent le dernier chrono ! Cette fois, les inconnues perdent 19940 euros.

Place au sprint final, les cagnottes sont figées : Nathalie et Charlotte 80650 euros, Lycaona et Marianne ont 19350 euros. Les deux binômes doivent rejoindre des points de passage et répondre à des questions sur l’aventure.

Les deux binômes sont au coude à coude quand elles récupèrent leurs torches et qu’elles commencent la course vers l’arrivée.

Et les gagnants sont…

C’est finalement Nathalie et Charlotte qui décrochent la victoire avec seulement 80650 euros de gains !

Pékin Express, la route des glaces, le replay de la finale

Si vous avez loupé cette finale de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur M6+. Et rendez-vous prochainement pour une nouvelle saison !