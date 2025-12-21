Audiences 20 décembre 2025 : « Meurtres en Périgord Vert » leader, « 100% logique » et la Star Academy au coude à coude

Audiences 20 décembre 2025 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec le téléfilm inédit « Meurtres en Périgord Vert », qui a captivé 4,35 millions de téléspectateurs pour 24,1% de pda.


C’est devant France 2 avec un inédit spécial Noël de « 100% logique », qui a intéressé 3,02 millions de téléspectateurs pour 17,5% de pda.

© Baptiste Langinier – France Télévisions – Mesdames Productions


Audiences 20 décembre 2025 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec le 10ème prime de la saison de la Star Academy, qui a réuni 3,02 millions de téléspectateurs pour 15,8%. Le programme est en hausse sur une semaine.

France 5 suit avec une rediffusion du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 764.000 téléspectateurs pour 4,1% de pda.


M6 suit avec une rediffusion de « Les Bodin’s grandeur nature », suivie par 663.000 téléspectateurs pour 4,3% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

