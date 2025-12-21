Sept à huit du 21 décembre 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1



Sept à huit du 21 décembre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h05 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Sept à huit du 21 décembre 2025 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Une table en fête pour le réveillon de Noël. Foie gras, huitres ou chapon : où trouver les meilleurs produits ?



Dans « 7 à 8 »

🔵 Les illuminés de Noël : ils transforment leurs villages en spectacles féériques.

🔵 Dans les coulisses de Poudlard, le monde magique des fans d’Harry Potter.

🔵 Et Héméré dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Découverte il y a presque deux ans, elle s’est depuis imposée comme une véritable révélation du numérique. Vive, curieuse et toujours sans détour, Héméré, 11 ans, touchée par une maladie génétique rare et invisible — la maladie des os de verre — marque tous ceux qui croisent son chemin.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 21 décembre 2025.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.