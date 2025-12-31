Audiences 30 décembre 2025 : « Tom et Lola » leader, échec pour le lancement de « L’Anneau »



Audiences 30 décembre 2025 – C’est encore France 3 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec le final de la saison 2 de « Tom et Lola ». Les deux épisodes inédits ont captivé 3,29 millions de téléspectateurs en moyenne pour 19,5% de pda.





C’est devant TF1 avec la rediffusion du film « Madame Doubtfire », qui a captivé 2,47 millions de téléspectateurs pour 16% de pda.







Audiences 30 décembre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec la spéciale 20 ans de « La France a un incroyable talent », qui a intéressé 1,82 million de téléspectateurs pour 12,2% de pda.

France 2 est loin derrière avec le lancement de « L’Anneau », qui a été suivi hier soir par 1,09 million de téléspectateurs pour 6,1% de pda. C’est un échec pour le nouveau jeu d’aventure présenté par Laurent Luyat. Pour comparaison, le lancement de « Pandore » lundi dernier sur M6 avait attiré 1,83 million de curieux pour 10,1% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie