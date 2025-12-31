Star Academy : pourquoi il n’y a pas de live ce mercredi 31 décembre ?



Les fans de la Star Academy vont devoir prendre leur mal en patience ce mercredi 31 décembre. Exceptionnellement, il n’y aura pas de live du château aujourd’hui sur TF1+.











Ce matin, Michaël Goldman se rend au château pour annoncer aux élèves les noms des trois nominés de la semaine. Une information cruciale… mais que les téléspectateurs ne découvriront pas immédiatement. En effet, les nominations ne seront révélées qu’à la toute fin de la quotidienne, diffusée ce soir aux alentours de 18h30 sur TF1.

Après cette annonce, les académiciens vont vivre un moment totalement hors du château. Ils prendront la direction de Disneyland Paris, où ils passeront la journée et fêteront le réveillon du Nouvel An dans le célèbre parc d’attractions.

Conséquence de cette escapade exceptionnelle : le live ne reprendra que demain matin sur TF1+, pour retrouver les élèves après cette soirée pas comme les autres.



Un 31 décembre magique attend donc les académiciens… même si les fans devront patienter encore un peu pour suivre leurs aventures en direct.

