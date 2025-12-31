« Le grand bêtisier » du 31 décembre 2025, c’est ce soir sur TF1 (invités)



« Le grand bêtisier » du 31 décembre 2025 – Vous souhaitez passer la dernière soirée de l’année rire devant votre petit écran ? Alors ça tombe bien, ce soir sur TF1 Anaïs Grangerac et Christophe Beaugrand vous donnent rendez-vous pour le « Le grand bêtisier du 31 ».





A suivre dès 21h10 sur TF1 ou sur TF1+ pour le replay.







« Le grand bêtisier » du 31 décembre 2025 : le programme et les invités

Pour la toute première fois, la pétillante Anaïs Grangerac s’associe à l’incontournable Christophe Beaugrand pour former le duo chic et complice de cette fin d’année. Ensemble, ils prendront les commandes du Grand Bêtisier du 31, une soirée exceptionnelle à découvrir sur TF1 et TF1+, où humour, autodérision et paillettes se mêleront pour une rétrospective délicieusement décalée.

Au menu de cette soirée festive : les fous rires les plus mémorables, les bourdes cultes des jeux télévisés, des images inédites de vos séries préférées et une avalanche de surprises, le tout dans une atmosphère féerique et conviviale.



Pour l’occasion, les deux maîtres de cérémonie accueilleront une ribambelle d’invités de prestige. Les irrésistibles Michèle Bernier et Chantal Ladesou, l’espiègle Adil Rami, le mordant Laurent Baffie, sans oublier Hélène Ségara et Isabelle Ithurburu, viendront partager des moments de franche complicité. Christine Bravo, véritable icône du rire, rejoindra la fête aux côtés de Titoff et de Jeanfi Janssens, pour une soirée placée sous le signe de la bonne humeur.

Mais le Grand Bêtisier du 31 sera aussi synonyme de glamour ! La légendaire troupe du Moulin Rouge fera vibrer le plateau, tandis que les comédiens de la série Ici tout commence — Terence Telle, Sabine Perraud, Lucien Belves et Catherine Marchal — délaisseront les cuisines pour la scène.

La nostalgie et l’humour seront également au rendez-vous avec la participation de Jean-Pierre Foucault, Jeff Panacloc et son acolyte Jean-Marc, Philippe Lellouche, l’incontournable Booder et la lumineuse Alice Dufour.

Côté danse, l’énergie sera à son comble avec plusieurs figures marquantes de la dernière saison de Danse avec les stars : Mayane, Julie Zenatti, Jungeli, Nelson Monfort, accompagnés des danseurs Jordan Mouillerac et Christophe Licata, promettent des instants spectaculaires.

Sans oublier la grande famille de la Star Academy ! Papy, Jonathan Jenvrin, Marlène Schaff, Ladji Doucouré et Sofia Morgavi se prêteront au jeu avec tendresse et autodérision pour une parenthèse pleine de joie.

Laissez-vous entraîner par Anaïs Grangerac et Christophe Beaugrand pour un dernier tour de piste avant les douze coups de minuit… et démarrez 2026 sous le signe de la fête, de la légèreté et de l’euphorie !

« Le grand bêtisier » c’est ce soir sur TF1 et TF1+.