C à vous du 15 décembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 15 décembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Agriculteurs : la colère se propage en France. On en parle avec Christiane Lambert, ancienne présidente de la FNSEA et Etienne Fourmont, éleveur de vaches laitières dans la Sarthe et youtubeur

🔵 Maladies de l’hiver : comment renforcer nos défenses immunitaires ? Marina Carrere d’Encausse, médecin, journaliste France 5 et France Culture, est l’invitée de C à vous. Elle présente Enquête de Santé « Maladies de l’hiver : comment renforcer nos défenses immunitaires ? »



🔵 Dans la suite de C à vous :

📺 Melissa Theuriau pour le documentaire « Le temps des femmes » sur France 2

🎭 Mathieu Madénian pour son spectacle « À pleurer de rire »

🎭 Thaïs, pour son spectacle « Fille de joie »

🎶 Marcia, pour le single « Plus jamais bleu »

