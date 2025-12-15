Un Si Grand Soleil Spoiler : Hélène découvre la vérité (épisode du 17 décembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1816 du 17 décembre 2025 – Hélène va finalement tout comprendre dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que la co-détenue d’Hélène la drogue en mettant des somnifères dans sa tisane chaque soir, son état de santé se détériore et elle va faire un malaise.











Hélène demande alors à consulter Claire, actuellement mission en prison. Celle-ci trouve que sa tension est encore plus faible que la veille et lui pose des questions sur son état général. Hélène avoue être épuisée et faire des nuits de 10 à 12h. Elle a aussi des vertiges… Claire finit par conclure que ça peut être psychologique mais elle va lui faire un bilan pour vérifier qu’elle n’a pas de carence.

Le soir, Hélène a finalement compris. Elle ne boit pas la tisane préparée par sa co-détenue et elle la jette quand elle a le dos tourné. Hélène ne dort donc pas quand sa co-détenue fait sa vérification… Elle la croit endormie mais Hélène entend tout quand elle sort un téléphone et passe un coup de fil. La jeune femme est stressée, elle explique préparer le coup qui va la mettre à l’abris !… Hélène a tout entendu.

