C à vous du 16 décembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 16 décembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Mort de Rob Reiner : les propos de Donald Trump choquent l’Amérique. On reçoit Corentin Sellin, professeur agrégé d’histoire, spécialiste des États-Unis, chroniqueur pour les Jours.fr

🔵 Lutte contre le narcotrafic : Emmanuel Macron en visite à Marseille. On en parle avec Jérôme Pierrat, journaliste spécialisé dans le grand banditisme, auteur de « Une histoire du milieu » (La Manufacture De Livres)



Publicité





🔵 Il y a un an et demi disparaissait Françoise Hardy, à l’âge de 80 ans. Pierre Lescure lui rend hommage en dédiant son œil à un album et vinyle de 22 chansons couvrant ses 50 ans de carrière et joliment intitulé “Voilà”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 16 décembre 2025 à 19h sur France 5.