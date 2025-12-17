C à vous du 17 décembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 17 décembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Mercosur, voitures thermiques : la France est-elle encore influente en Europe ? Thierry Breton, ancien commissaire européen au Marché intérieur (2019-2024), ancien ministre de l’Économie (2005-2007), est l’invité de C à vous

🔵 Fausse vidéo d’un coup d’Etat en France, logiciel-espion sur un ferry, cyberattaque au ministère de l’Intérieur. Décryptage avec Antoine Izambard, rédacteur en chef d’Intelligence Online (site d’investigation sur le renseignement)



🔵 Dans la suite de C à Vous :

🎥 Joséphine Japy et Mélanie Laurent, pour le film « Qui brille au combat »

📺 Bruno Solo pour la Série-documentaire « Les aventuriers de l’Egypte Antique » sur France 5

🎶 Feu ! Chatterton pour leur album « Labyrinthe »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 17 décembre 2025 à 19h sur France 5.