La meilleure boulangerie de France du 17 décembre : pourquoi l’émission est déprogrammée ce soir ?

Par /

Publicité

Changement de programme ce soir sur M6. La chaîne a décidé de bouleverser exceptionnellement sa grille pour laisser place à un grand rendez-vous sportif. Ainsi, « La meilleure boulangerie de France » ne sera pas diffusée ce soir.


La meilleure boulangerie de France du 17 décembre : pourquoi le programme est déprogrammé ce soir ?
© Julien THEUIL / M6


Publicité

À la place, M6 proposera en direct la finale de la Coupe Intercontinentale, opposant le Paris Saint-Germain au Flamengo. Un match très attendu qui justifie cette déprogrammation exceptionnelle.

Les fidèles du concours culinaire peuvent toutefois être rassurés : l’émission quotidienne fera son retour dès demain, à son horaire habituel, sur la chaîne.

Par ailleurs, afin de rattraper la diffusion manquée, M6 a prévu une programmation spéciale. Deux numéros de « La meilleure boulangerie de France » seront diffusés à la suite vendredi dès 17h30, offrant ainsi aux téléspectateurs une double dose de gourmandise.


Publicité

Un ajustement ponctuel donc, pour faire la part belle au football, avant de retrouver très rapidement les fournées et les artisans boulangers partout en France.

A LIRE AUSSI
Audiences 16 décembre 2025 : « Tom et Lola » devant la finale de « La France a un incroyable talent »
Audiences 16 décembre 2025 : « Tom et Lola » devant la finale de « La France a un incroyable talent »
Le Meilleur Pâtissier : sortie du livre de recettes de Margot, la gagnante !
Le Meilleur Pâtissier : sortie du livre de recettes de Margot, la gagnante !
« The King’s Man : Première Mission » : histoire et interprètes du film ce soir sur M6 (17 décembre)
« The King's Man : Première Mission » : histoire et interprètes du film ce soir sur M6 (17 décembre)
La France a un incroyable talent : et le gagnant est… (résumé + replay finale du 16 décembre 2025)
La France a un incroyable talent : et le gagnant est... (résumé + replay finale du 16 décembre 2025)


Publicité


Retour en haut