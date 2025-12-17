La meilleure boulangerie de France du 17 décembre : pourquoi l’émission est déprogrammée ce soir ?



Publicité





Changement de programme ce soir sur M6. La chaîne a décidé de bouleverser exceptionnellement sa grille pour laisser place à un grand rendez-vous sportif. Ainsi, « La meilleure boulangerie de France » ne sera pas diffusée ce soir.











Publicité





À la place, M6 proposera en direct la finale de la Coupe Intercontinentale, opposant le Paris Saint-Germain au Flamengo. Un match très attendu qui justifie cette déprogrammation exceptionnelle.

Les fidèles du concours culinaire peuvent toutefois être rassurés : l’émission quotidienne fera son retour dès demain, à son horaire habituel, sur la chaîne.

Par ailleurs, afin de rattraper la diffusion manquée, M6 a prévu une programmation spéciale. Deux numéros de « La meilleure boulangerie de France » seront diffusés à la suite vendredi dès 17h30, offrant ainsi aux téléspectateurs une double dose de gourmandise.



Publicité





Un ajustement ponctuel donc, pour faire la part belle au football, avant de retrouver très rapidement les fournées et les artisans boulangers partout en France.