C à vous du 3 décembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 3 décembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Les Politiques, premier problème des Français selon une étude. On en parle avec Guénaelle Gault, directrice générale de L’ObSoCo (L’Observatoire Société et Consommation) et Pascal Perrineau, politologue, professeur des Universités à Sciences Po

🔵 Algérie : dix ans de prison requis en appel contre le journaliste français Christophe Gleizes. Son frère, Maxime Gleizes et Thibaut Bruttin, directeur général de Reporters sans frontières (RSF) sont les invités de C à vous



🔵 Dans la suite de C à vous :

✨ Santa, marraine du Téléthon qui débute ce week-end, aux côtés de Kelly, atteinte de la maladie de Crigler-Najjar

✨ Georges Clooney et Adam Sandler pour le film “Jay Kelly”, qui sort le 5 décembre sur Netflix

