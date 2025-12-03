La meilleure boulangerie de France du 3 décembre : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?



Publicité





La meilleure boulangerie de France du 3 décembre 2025 – Bruno Cormerais, Chiara Serpaggi et Danny Khezzar vous donnent rendez-vous ce mercredi soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Le jury continue d’explorer Paris à la recherche de la meilleure boulangerie.





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







Publicité





La meilleure boulangerie de France du 3 décembre 2025 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 4ème semaine de la saison, le jury est à Paris.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Frédéric dans le XVème arrondissement de Paris qui a remporté la victoire avec la très belle moyenne de 9,4/10 (9/10 pour la première impression, 10/10 pour le produit fétiche, 9,5/10 pour le pain signature, et 9/10 pour le défi du jury).



Publicité





🔵 Mardi, c’est la boulangerie de Gary dans le XVIIIème arrondissement de Paris qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,6/10 (9/10 pour la première impression, 9/10 pour le produit fétiche, 8/10 pour le pain signature, et 8,3/10 pour le défi du jury).

🔵 Ce mercredi soir, le jury sera cette fois dans le IXème et le XIIème arrondissements de Paris pour découvrir deux nouveaux artisans boulangers qui vont s’affronter.

En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter Paris pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France reprend la route pour une nouvelle tournée à travers toutes les régions de l’Hexagone. Cette escapade gourmande, qui met en lumière les plus belles boulangeries du pays, sera aussi l’occasion de célébrer le terroir, les artisans locaux et la richesse du patrimoine culturel français. Pour cette saison, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi intègre le jury aux côtés de Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’équipe pourra également compter, de manière ponctuelle, sur la participation du chef Danny Khezzar, venu partager cette aventure exceptionnelle.