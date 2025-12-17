« Noël à la maison : Des surprises en cadeau » : votre téléfilm de Noël ce 17 décembre sur TF1 (histoire, interprètes)



Publicité





« Noël à la maison : Des surprises en cadeau » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 17 décembre 2025 – Cet après-midi, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Noël à la maison : Des surprises en cadeau ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Noël à la maison : Des surprises en cadeau » : l’histoire, le casting (inédit)

En 1966, Stéphanie remporte le concours de l’émission Tommy Saunders fait son show. Le programme du réveillon doit être enregistré chez elle… sauf qu’elle a communiqué par erreur l’adresse de son voisin taciturne, David. Contraints de coopérer, ils vont devoir unir leurs forces pour que l’émission puisse avoir lieu.



Publicité





En 1981, John et Lizzie ouvrent leur porte, le soir du réveillon, à un couple presque inconnu. Mais derrière cette soirée en apparence banale, chacun cache un secret : Lizzie vient d’apprendre qu’elle est enceinte pour la seconde fois, tandis que John s’est vu proposer un poste dans le Michigan. Les conseils inattendus de leurs invités les pousseront à faire un choix décisif pour leur avenir.

En 2000, tout juste installée dans sa nouvelle maison, Rebecca reçoit la visite de son meilleur ami Matt. Cette rencontre va la contraindre à affronter les blessures de son passé afin de pouvoir, enfin, avancer.

Avec : Brooke D’Orsay (Rebecca), Erin Cahill (Lizzie), John Brotherton (John), Chelsea Hobbs (Stéphanie)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « La fable magique de Noël ».

« La fable magique de Noël » : l’histoire et le casting

Talia retrouve par hasard Anderson, son meilleur ami d’enfance, à l’approche de Noël. Le hasard — ou le destin — les conduit ensuite dans la même maison d’hôtes, au cœur d’un petit village isolé qui semble tout droit sorti d’un conte de Noël. Un lieu d’autant plus troublant qu’il ressemble en tous points au village enchanté du livre préféré de Talia lorsqu’elle était enfant. En pleine période de doute, les deux amis, un peu perdus dans leurs vies respectives, vont trouver dans cette parenthèse magique un réconfort inattendu.

Avec : Brooke D’Orsay (Talia), Ryan Paevey (Anderson), John Prowse (Charles), Carmel Amit (Diane)