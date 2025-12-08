

Ça commence aujourd’hui du 8 décembre 2025, le sommaire – Ce lundi et pour bien commencer la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 8 décembre 2025 à 13h55

sujet non dévoilé

Et à 15h : « Héritage : une succession et de drôles de découvertes ! » (rediffusion)

Souvent fantasmé et pourtant profondément tabou, le sujet de l’héritage peut devenir le déclencheur de véritables drames familiaux. Mensonges, trahisons, secrets… Sur le plateau de Ça commence aujourd’hui, Faustine Bollaert accueille trois femmes qui, après avoir perdu leur père, ont dû affronter une seconde épreuve : la disparition de leur héritage et la rupture avec une partie de leurs proches.



Clémentine, fille de Jean-Loup Dabadie, et ses frères découvrent lors de la succession que leur père a légué l’intégralité de l’usufruit de ses biens et de ses droits à sa dernière épouse.

De son côté, Natacha soupçonne un abus de faiblesse : elle apprend, stupéfaite, que sa tante et les fils de celle-ci — pourtant très éloignés de son père — ont été désignés héritiers à sa place.

Quant à Catherine, longtemps privée de sa part d’héritage, elle découvre des années plus tard que sa demi-sœur et la mère de celle-ci ont manigancé pour l’évincer de la succession, allant jusqu’à inventer de fausses dettes et à remettre en question sa filiation.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.