Les 12 coups de midi du 8 décembre : Cyprien se loupe, l’étoile mystérieuse se dévoile



Publicité





Les 12 coups de midi du 8 décembre 2025, 81ème victoire de Cyprien – Une nouvelle semaine qui commence comme la précédente dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Cyprien a signé une nouvelle victoire mais cette fois sans briller, avec 2 erreurs sur le Coup de Maître.











Publicité





Les 12 coups de midi du 8 décembre, 4 indices sur l’étoile mystérieuse

Cyprien n’a donc remporté que 100 euros à partager avec un téléspectateurs, il totalise désormais 363.454 euros de gains et cadeaux dans sa cagnotte personnelle. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours 4 indices : Monte-Carlo en photo de fond, un chat noir, un cygne, et un chapeau.

Rappelons que derrière cette étoile, il s’agit de Grace Kelly : actrice devenue princesse de Monaco, elle a joué dans « La main au collet » d’Alfred Hitchcock dans lequel un cambrioleur est surnommé « Le Chat », et le cygne fait référence au film du même nom dans lequel elle a joué.

Noms déjà proposés : Scarlett Johansson, Angèle, Lionel Messi, Marion Cotillard, Charles Lecerc



Publicité





A LIRE AUSSI : EXCLU Les 12 Coups de Midi : Cyprien va découvrir l’étoile mystérieuse cette semaine !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 8 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+