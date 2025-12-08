« Un rendez-vous parfait pour Noël » : votre téléfilm de Noël ce 8 décembre sur TF1 (histoire, interprètes)



Publicité





« Un rendez-vous parfait pour Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 8 décembre 2025 – Pour bien commencer la semaine, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Un rendez-vous parfait pour Noël ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Un rendez-vous parfait pour Noël » : l’histoire, le casting (inédit)

Annie Lane et Dave Weeks se croisent dans un grand hôtel après l’annulation de leurs vols et vivent, le temps d’une soirée féérique, un véritable coup de foudre. Ils décident de se revoir le lendemain matin, puisqu’ils doivent embarquer sur le même vol. Mais Dave manque l’avion à cause d’un réveil défaillant. Leurs retrouvailles deviennent alors incertaines, d’autant qu’ils ont oublié d’échanger leurs numéros de téléphone.



Publicité





Avec : Niall Matter (Dave), Autumn Reeser (Annie), Kyana Teresa (Kate), Nora Sheehan (Gail)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « L’héritière de Noël ».

« L’héritière de Noël » : l’histoire et le casting

À l’approche de Noël, Jessica Morgan, riche héritière, souhaite profiter de fêtes paisibles dans la petite ville de Glenbrooke. Sur place, elle fait la rencontre d’un séduisant pompier.

Avec : Autumn Reeser (Jessica Morgan), Antonio Cupo (Kyle Buchanan), Michael Patrick Denis (Jerry), Lisa MacFadden (Teri White)