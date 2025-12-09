

Ça commence aujourd’hui du 9 décembre 2025, le sommaire – Ce mardi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2







Ça commence aujourd’hui du 9 décembre 2025 à 13h55 « Ces quelques mots qu’ils n’ont pas osé prononcer… »

Cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui », Faustine Bollaert s’intéresse à ces phrases que certains n’ont jamais osé prononcer… Par peur, par honte ou par amour, ils ont tu leur vérité, parfois pendant des années. Sur le plateau, des invités reviennent sur ces mots qu’ils auraient voulu dire plus tôt et qui ont bouleversé leur vie lorsqu’ils ont enfin trouvé le courage de les exprimer. Une émission forte et intime, où chaque confidence ouvre la porte à la réconciliation, à la libération… ou à un nouveau départ.

Et à 15h : « Secrets de famille : on leur a menti toute leur vie ! » (rediffusion)

Dans ce numéro spécial « Secrets et mensonges », Faustine Bollaert accueille trois femmes dont la vie a été marquée par un lourd secret de famille, longtemps enfoui avant d’être révélé. Stéfanie découvre à 16 ans qu’elle a été abandonnée à la naissance puis adoptée, mais ce n’est qu’à 44 ans, lorsqu’une sœur biologique la retrouve, qu’un nouveau secret sur son abandon éclate au grand jour. Brigitte, elle, a grandi sans connaître l’identité de son père et ne l’apprend qu’à 65 ans grâce à Sonia, présente avec elle sur le plateau. Quant à Ginette, c’est en fouillant dans les affaires de ses parents qu’elle tombe sur un dossier d’adoption contenant les noms de ses parents biologiques et révélant sa véritable identité. Trois parcours bouleversants portés par des témoignages profondément émouvants.



Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd'hui » dès 13h55 sur France 2.