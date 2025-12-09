« Un manoir en cadeau » : votre téléfilm de Noël ce 9 décembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Un manoir en cadeau » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 9 décembre 2025 – Cet après-midi, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Un manoir en cadeau ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Un manoir en cadeau » : l’histoire, le casting (inédit)

Piper Davis, devenue une autrice à succès à Chicago après avoir quitté Kingston Falls, revient dans sa ville natale lorsqu’elle reçoit une invitation de son ancienne professeure, Margaret Smith. Celle-ci l’invite au Manoir sous le Gui pour participer à un grand défi de Noël. Sur place, Piper découvre qu’elle devra affronter, entre autres, son ex-fiancé Dawson et deux autres anciens élèves. Très vite, les participants apprennent que le gagnant remportera le Manoir et pourra en faire ce qu’il souhaite. Piper se retrouve alors déchirée entre les attentes de son agente — qui veut qu’elle transforme cette expérience en un livre au ton critique pour relancer sa carrière — et les sentiments qui semblent renaître entre elle et Dawson.



Avec : Kathryn Davis (Piper Davis), Jonathan Stoddard (Dawson), Mylene Carino (Olive), Jill Frappier (Margaret Smith)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Les 5 trésors de Noël ».

« Les 5 trésors de Noël » : l’histoire et le casting

Pour honorer la mémoire de sa grand-mère disparue, Audrey entreprend de retrouver les propriétaires de cinq anneaux en or qu’elle a laissés derrière elle. Aidée de Finn, elle se lance dans une véritable course contre la montre afin de remettre chaque anneau à son destinataire avant Noël.

Avec : Holland Roden (Audrey Moss), Nolan Gerard Funk (Finn O’Sullivan), Kristen Harris (Siobhan), Daina Leitold (Diana Trank)