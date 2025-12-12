Camille Combal lance “Qui sera le plus nul ?” : le nouveau jeu décalé arrive sur TF1



TF1 va démarrer l’année 2026 sous le signe de l’autodérision avec l’arrivée d’un tout nouveau divertissement présenté par Camille Combal : “Qui sera le plus nul ?”, diffusé le vendredi 2 janvier à 21h10. Un concept inédit, totalement inversé, où l’objectif n’est pas de gagner… mais de quitter la compétition au plus vite !











Quitter l’émission = être le meilleur du jour

Dans ce jeu d’un genre nouveau, les candidats devront répondre à des questions et passer des épreuves inspirées de tout ce que nous sommes censés savoir depuis l’école primaire… mais que beaucoup ont largement oublié. Logique, culture générale, tests à l’écrit et à l’oral : toutes les formes d’intelligence seront mises à l’épreuve.

Le twist ? Le dernier encore en lice sera sacré… LE PLUS NUL ! Un trophée que personne ne rêve de soulever !

Une brochette de personnalités prêtes à assumer leurs faiblesses

Ils sont chanteurs, comédiens, créateurs de contenus, journalistes ou humoristes. Tous ont accepté de jouer le jeu et de risquer l’humiliation — dans la bonne humeur : JoeyStarr, Émilien, Nabilla Benattia, Jacques Legros, Monique Younès, Nico Capone, Paul de Saint Sernin, Rachel Legrain-Trapani, Ariane Massenet, Diane Segard et Soso Maness.



Pour éviter d’être couronné “Plus nul de France”, ils devront enchaîner les bonnes réponses et espérer sortir du jeu le plus vite possible. Une fois libéré, chaque candidat deviendra “l’intello du jour”, pendant que les autres resteront prisonniers du plateau, encore plus proches du titre le moins honorifique de l’année.

Un show basé sur l’autodérision et le lâcher-prise

Loin des compétitions classiques, “Qui sera le plus nul ?” célèbre avant tout l’humour, le second degré et le plaisir de rire de soi-même. Entre fous rires, confidences inattendues sur l’échec et lapsus mémorables, les participants offriront des moments déjà cultes.

La preuve ? Une candidate écrit “générauosité” au lieu de “générosité”… et toute la classe se retrouve en fou rire. Oui, la récréation est officiellement terminée !

Avec son concept renversé et la complicité de Camille Combal, “Qui sera le plus nul ?” promet un prime totalement décomplexé, idéal pour débuter l’année dans la bonne humeur. Sortez vos cahiers, vos stylos… et surtout votre sens de l’humour ! Le cours commence le vendredi 2 janvier à 21h10 sur TF1.